Migranti, il tweet indegno di Feltri: “Partire è un po’ morire. Statevene a casa vostra”

Roma, 2 marzo 2023 – Il tweet del direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che invita i migranti extracomunitari a “restare a casa loro”, ha suscitato giustamente l’indignazione di molti. In un momento in cui migliaia di persone sono costrette a fuggire dalle proprie case a causa di guerre, persecuzioni e povertà estrema, infatti, commenti di questo genere risultano non solo essere insensibili, ma anche totalmente fuori luogo.

Migranti, Feltri: “Restate a casa”

“Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra“, ha scritto sul suo profilo Twitter Vittorio Feltri, riferendosi alla strage di migranti avvenuta nei giorni scorsi a largo di Crotone. Non basta insomma una strage per far fare un passo indietro al direttore di Libero, per farlo riflettere, per farlo anche tacere di fronte a più di 60 morti innocenti. Invece Feltri, neo eletto consigliere comunale in Lombardia per Fratelli d’Italia, consiglia loro di “restare a casa”. Dimenticando e scavalcando la complessità delle situazioni che spingono le persone a migrare, a lasciare tutto.

Potrebbe sembrare superfluo, e invece evidentemente non lo è, ricordare che l’immigrazione non è solo una questione di numeri. Ma di esseri umani che cercano un futuro migliore per se stessi e per le loro famiglie. Il dovere dell’Europa e degli Stati membri quindi non può essere quello di chiudere le porte ai migranti, ma di offrire loro protezione e assistenza adeguata, garantendo il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Ora diversi esponenti dell’opposizione chiedono a Giorgia Meloni un intervento in merito a questi commenti. Anche perchè, va ricordato, solamente nel 2015, l’attuale Premier proponeva il nome di Vittorio Feltri come presidente della Repubblica italiana. Per fortuna, viene da dire, le cose andarono diversamente. E oggi, infatti, il capo dello Stato Sergio Mattarella, mentre Feltri denigra le morti di tanti migranti, è a dare l’ultimo saluto a una distesa di bare. Bare anche troppo piccole e bianche.

