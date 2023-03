Strage di migranti a Cutro, Piantedosi riferirà in Parlamento il 7 e 8 marzo

Roma, 2 marzo 2023 – Secondo alcune fonti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 7 marzo riferirà alla Camera sul naufragio della nave dei migranti a Cutro in Calabria. Il giorno successivo, poi, sarà a parlarne al Senato. L’annuncio risulta essere particolarmente importante, perchè potrebbe essere un primo passo verso una presa di responsabilità da parte del governo per i 67 morti.

Migranti, Piantedosi riferirà alla Camera e al Senato

La notizia dell’informativa del ministro dell’Interno dell’8 marzo in Senato è arrivata dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Tuttavia, è preoccupante che il ministro per le infrastrutture, Matteo Salvini, non abbia ancora dato una risposta sulla richiesta di un’informatica da parte delle opposizioni. Questo silenzio è un segnale di mancanza di trasparenza e di responsabilità da parte del governo. E a ribadirlo sono state proprio le opposizioni.

La questione della sicurezza e dell’immigrazione non può essere usata come un gioco politico, ma deve essere affrontata con serietà e impegno da tutte le parti. Il governo ha il dovere di agire con determinazione per prevenire nuove tragedie e per garantire la sicurezza e la dignità dei migranti.

