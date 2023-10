Migranti, la Geo Barents e i 63 profughi salvati di dirigono verso Genova

Roma, 16 ottobre 2023 – Mercoledì mattina alle 7, il Ponte Andrea Doria di Ponente a Genova accoglierà l’arrivo della nave Geo Barents e dei 63 migranti salvati nel Canale di Sicilia. L’operazione ha ricevuto l’approvazione delle autorità italiane per l’attracco nel porto di Genova, ma tutto dipenderà dalle condizioni meteomarine per il viaggio che si stima durerà circa tre giorni. I riflettori, infatti, sono ora puntati sugli sviluppi delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.

Migranti, la Geo Barents arriverà a Genova mercoledì

La Geo Barents è intervenuta nel salvataggio di 63 migranti che viaggiavano su un’imbarcazione in procinto di affondare. Tra di loro erano presenti anche quattro donne e una dozzina di minori, partiti dalla Libia circa ventiquattro ore prima. Ora tutti i sopravvissuti sono al sicuro a bordo della Geo Barents, in attesa del loro approdo a Genova.

La decisione di far attraccare la Geo Barents a Genova era stata annunciata domenica scorsa. Tuttavia, l’ultima parola non è ancora detta visto che in passato ci sono stati casi in cui navi destinate a Genova sono state dirottate per varie ragioni. Un esempio è la Aita Mari, operata dalla spagnola Proyecto Maydayterraneo. La nave sarebbe dovuta arrivare al capoluogo ligure, ma il governo ha poi accettato la richiesta dell’organizzazione umanitaria di sbarcare in un porto più vicino. Così l’imbarcazione ha raggiunto Napoli la sera scorsa.

Un altro caso analogo è stato registrato alla fine di agosto con la Ocean Viking, una nave che trasportava persone soccorse in mare da Sos Mediterranée, tra cui 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. Inizialmente diretta a Genova, la nave è stata dirottata a Vibo Valentia e Napoli a causa delle avverse condizioni marine di quei giorni. La destinazione finale delle navi impegnate nel soccorso dei migranti rimane, quindi, spesso incerta, in un contesto complesso che richiede costante attenzione e decisioni rapide.

