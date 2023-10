Migranti, naufragio a largo tra la Grecia e la Turchia: almeno otto morti

in

Roma, 16 ottobre 2023 – Ieri sera, a largo dell’isola di Simi, tra la Grecia e la Turchia, una barca di migranti si è rovesciata, causando la morte di almeno tre persone e la scomparsa di altre due. A recuperare i corpi delle vittime del naufragio è stata la Guardia costiera greca, tuttavia le autorità non sono riuscite a intervenire in tempo per evitare il tragico incidente.

Migranti naufragio a largo della Grecia

Le autorità greche hanno rapidamente mobilitato risorse per condurre operazioni di salvataggio in risposta all’incidente. Navi ed elicotteri sono stati impiegati per recuperare i superstiti, con otto migranti fortunatamente trovati vivi. Tuttavia, la tragedia ha lasciato un amaro retrogusto, con almeno tre corpi recuperati, tra cui una donna. Due persone, invece, risultano essere ancora disperse.

Il Mar Egeo orientale, di fronte alla Turchia, è diventato un’area critica in cui i migranti cercano di attraversare verso l’Europa occidentale. Anche se la polizia portuale greca, con il supporto dell’agenzia europea di sorveglianza delle frontiere Frontex, conduce regolarmente operazioni di salvataggio per aiutare le imbarcazioni in difficoltà, la zona continua a essere teatro di numerosi naufragi con conseguenti perdite di vite umane.

Le autorità greche hanno spesso ricevuto accuse da parte dei media e delle organizzazioni non governative per i diritti umani di aver effettuato respingimenti illegali di migranti, e di rimandarli verso le acque turche al fine di ridurre il flusso di arrivi in territorio greco. Affermazioni che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sui diritti umani dei migranti che cercano rifugio in Grecia.

