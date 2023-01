Migranti, la strategia del Governo: accordi per frenare partenze

Roma, 12 gennaio 2023 – Il vertice di maggioranza tenutosi ieri a Palazzo Chigi ha messo in evidenza la necessità di una strategia per rallentare i flussi di migranti verso l’Italia. Il “piatto forte” della riunione è stata l’idea di stabilire accordi con i Paesi di partenza dei migranti, al fine di frenare le partenze.

Alla riunione hanno partecipato il premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, nonché il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e i vertici dell’Intelligence.

Come parte della strategia in via di definizione, il ministro degli Esteri e vicepremier Tajani ha in programma viaggi in Turchia, Tunisia e Libia per discutere questioni migratorie con i leader di questi Paesi.