Il ministro Piantedosi: “Nell’Ue c’è volontà di cooperazione sui migranti”

Roma, 12 gennaio 2023 – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato in un’intervista alla “Verità” che gli sbarchi di migranti sono aumentati negli ultimi giorni. Il ministro ha sottolineato che questo è solo uno spaccato temporale limitato e che la situazione non può essere risolta in pochi giorni.

Piantedosi ha anche menzionato che all’interno del governo c’è uniformità di vedute su come affrontare questo problema e che a breve, insieme al ministro degli Esteri, inizieranno una serie di incontri bilaterali con Tunisia, Libia e Turchia per affrontare il problema alla fonte.

Secondo Piantedosi gli aiuti economici non sono l’unica strada e che sarà importante rispettare i diritti umani nelle azioni intraprese. Piantedosi ha anche parlato del problema dei centri di detenzione in Libia e ha dichiarato che questo governo non può non occuparsi del rispetto dei diritti umani e che questo sarà un tema importante nei rapporti di collaborazione con la Libia.

Il ministro ha anche menzionato il ruolo delle ONG e ha dichiarato che il tema delle ONG non esaurisce una dinamica complessa e che il rispetto dei diritti umani caratterizzerà tutta la loro azione.