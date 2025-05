Migranti. Landini: “Il sindacato dà voce a chi non ce l’ha, come ci ha chiesto Papa Francesco”

Roma, 5 maggio 2025 – “Date voce a chi non ha voce. Fate rumore”. È questo l’invito di Papa Francesco che Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha rilanciato durante un intervento pubblico, sottolineando come tali parole rappresentino una bussola morale per l’impegno quotidiano del sindacato in un tempo segnato da disuguaglianze e conflitti globali.

Landini ha ricordato l’incontro avuto in Vaticano con oltre 5.000 delegati CGIL, un momento che ha lasciato un segno profondo per la semplicità e la forza delle domande del Pontefice:

“Perché una donna deve guadagnare meno di un uomo ?”

deve guadagnare meno di un ?” “Perché un giovane è costretto ad emigrare ?”

è costretto ad ?” “Perché si muore ancora sul lavoro ?”

?” “Perché i migranti sono sfruttati?”

Il Papa, ha sottolineato Landini, “ha saputo parlare a tutti, anche a chi non crede, ponendo al centro del dibattito il lavoro, la dignità umana e la pace”. Non solo parole, ma un impulso concreto a costruire un sindacato che superi le rivendicazioni tradizionali, abbracciando i valori della giustizia sociale e della solidarietà.

In quest’ottica, Landini ha ribadito l’importanza della scelta referendaria avviata dalla CGIL: “Per restituire voce e potere a chi non li ha”.

Una battaglia non solo sindacale, ma etica e civile, che si ispira agli insegnamenti di un Papa che ha saputo farsi portavoce dei più fragili.