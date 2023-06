Migranti, l’assordante silenzio di Salvini e Meloni sugli sbarchi fa infuriare i followers

Roma, 19 giugno 2023 – Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono due maestri nel cavalcare l’onda del momento. Lo hanno dimostrato, nel tempo, trattando e ritrattando i loro grandi cavalli di battaglia come le tasse, le pensioni, e soprattutto la lotta ai migranti. Ora che però gli sbarchi aumentano senza precedenti e al governo ci sono loro, l’argomento non sembra più essere un tema da social. E infatti sui loro profili non si legge quasi più nulla a riguardo, se non qualche titolo di cronaca sporadico. Non stupisce, in realtà, visto che il dito ora andrebbe puntato proprio sul loro esecutivo. Sicuramente, però, dimostra quanto la loro fosse solamente spiccia retorica. E anche i followers se ne stanno accorgendo.

Migranti, il silenzio di Salvini e Meloni

A distanza di un anno dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro gli sbarchi di migranti, sembra che entrambi i leader politici abbiano perso interesse per la questione. O meglio, sanno che è meglio tacere per continuare ad avere un elettorato. I loro account social, una volta pieni di tweet ruggenti e promesse di azioni drastiche, infatti, ora sembrano aver ridimensionato del tutto il problema degli sbarchi. Tanto che non serve nemmeno parlarne. Nel frattempo, però, gli arrivi di migranti via mare nei primi cinque mesi del 2023 sono i più alti dal 2017. E questo contrasto tra la retorica politica passata e l’attuale silenzio dei leader ha attirato l’attenzione dei follower che ora chiedono spiegazioni. Perchè è vero che l’italiano medio ha la memoria corta, ma non così tanto.

Solamente 365 giorni fa l’hashtag #BastaSbarchi era perenne nei profili di Salvini e Meloni. Promettevano di adottare misure drastiche per fermare gli arrivi. I numeri però li stanno smentendo giorno dopo giorno, e probabilmente è per questo che ora, scorrendo i profili, le parole “sbarchi”, “clandestini” e “blocco navale” sono praticamente scomparse. Il tutto di fronte allo stupore degli elettori.

L’aumento degli sbarchi e il silenzio dei leader

Nonostante il cambiamento di tono dei numeri uno di Fratelli d’Italia e Lega, gli arrivi di migranti via mare continuano ad aumentare. Nei primi cinque mesi del 2023, infatti, hanno superato quelli dello stesso periodo del 2022, che si era chiuso con 105.000 sbarchi. Tuttavia, la comunicazione dei leader e dei loro partiti sembra aver smesso di tenere il conto degli sbarchi. E oltre al silenzio sui social media, i leader politici sembrano aver rinunciato anche alle politiche che promettevano in passato. La questione del blocco navale, una volta presentata come l’unica soluzione per fermare l’immigrazione clandestina, infatti, è sparita completamente dai radar.

Così mentre i numeri degli sbarchi aumentano, loro, almeno sui social, sembrano ignorare il problema. Intanto, però, i follower li accusano di aver abbandonato la promessa di affrontare la situazione migratoria e di aver smesso di dare voce alla preoccupazione pubblica. E la domanda “Non parlate più di sbarchi, eh?” incomincia a essere sempre più presente.

