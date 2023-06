Aumenta il flusso migratorio a Lampedusa: nuovi arrivi e trasferimenti in corso

in

Roma, 20 giugno 2023 – L’hotspot di Lampedusa si trova ad affrontare una nuova ondata di migranti, con l’arrivo di 218 persone durante la notte. Attualmente, il numero totale di migranti ospitati nell’isola è salito a 1.359, ponendo una notevole pressione sulle risorse e sull’infrastruttura locale.

Ieri, dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, sono state trasferite 430 persone utilizzando i traghetti di linea per Porto Empedocle. Questo trasferimento è stato necessario per alleggerire il carico sull’hotspot di Lampedusa e garantire condizioni più adeguate di accoglienza e assistenza.

La Prefettura di Agrigento è in attesa della conferma dell’arrivo della nave Diciotti, prevista per oggi, che dovrebbe imbarcare ulteriori 600 migranti. Questo potrebbe aumentare ancora di più la pressione sull’isola e rendere necessari ulteriori trasferimenti per garantire il benessere e la sicurezza di tutti.

Già per questa mattinata è stato disposto il trasferimento di 232 persone con il traghetto Galaxy, che arriverà in serata a Porto Empedocle. Questa operazione di spostamento mira a distribuire in maniera più equa il carico migratorio tra diverse località, cercando di alleviare la situazione critica a Lampedusa.

L’arrivo di così tanti migranti sull’isola evidenzia l’urgente necessità di affrontare il problema dell’immigrazione con una strategia a lungo termine che coinvolga tutti gli attori pertinenti, sia a livello nazionale che internazionale. È fondamentale fornire risorse adeguate per l’accoglienza, l’assistenza e l’integrazione dei migranti, al fine di garantire dignità e diritti umani a coloro che cercano una vita migliore in Europa.