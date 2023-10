Migranti, Mattarella: “E’ incongruo definirla emergenza dopo tanti anni”

Roma, 20 ottobre 2023 – Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha affrontato la questione dei migranti irregolari, in particolare il dramma dei minori non accompagnati, durante un incontro al Quirinale con i prefetti e i consiglieri di prefettura, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Migranti, Mattarella: “E’ incongruo definirla emergenza”

“Il tema delle immigrazioni irregolari, con il dramma dei migranti minori non accompagnati, si inserisce in questo quadro. Appare forse incongruo definire emergenza un fenomeno con il quale ci si confronta da anni. L’Unione Europea sembra, finalmente, averne colto la natura non congiunturale e la necessità di affrontarlo alla radice e in maniera solidale, come compito comunitario, ancora più urgente alla luce dei drammatici avvenimenti in Medio Oriente”, ha infatti sottolineato il capo dello Stato.

Il discorso del Presidente Mattarella, quindi, ribadisce la necessità di un approccio solidale e cooperativo tra i paesi europei per affrontare la questione delle immigrazioni irregolari. E, soprattutto, per fornire supporto e protezione adeguati ai minori non accompagnati. La situazione attuale richiede un impegno comune per garantire una risposta umana ed efficace a questa emergenza.

