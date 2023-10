Migranti, Papa Francesco: “Servono più solidarietà e corridoi regolari”

Roma, 20 ottobre 2023 – Durante una preghiera speciale dedicata ai migranti e ai rifugiati in piazza San Pietro, al termine della sessione odierna del Sinodo dei vescovi, Papa Francesco ha espresso un appassionato appello per l’urgente necessità di combattere i criminali che sfruttano i migranti e di creare strade più sicure per loro. “Dobbiamo tutti impegnarci a rendere più sicura la strada, affinché i viandanti di oggi non cadano vittime dei briganti”, ha infatti dichiarato.

Migranti, Papa Francesco: “Dobbiamo toglierli dalle mani dei briganti”

Papa Francesco, quindi, ha richiamato la parabola del Buon Samaritano, sottolineando che è un dovere comune rendere le strade più sicure per i migranti. Ha dichiarato: “Dobbiamo impegnarci a rendere più sicura la strada, affinché i viandanti di oggi non cadano vittime dei briganti. È necessario moltiplicare gli sforzi per combattere le reti criminali, che speculano sui sogni dei migranti. Ma è altrettanto necessario indicare strade più sicure. Per questo, bisogna impegnarsi ad ampliare i canali migratori regolari”, ha affermato.

Il Pontefice, inoltre, ha evidenziato la necessità di un approccio comune e corresponsabile alla gestione dei flussi migratori, poiché si prevede che aumenteranno nei prossimi anni. Successivamente, poi, ha ribadito l’importanza di mettere al centro i più vulnerabili e ha richiesto la grazia di essere vicini a tutti i migranti e i rifugiati che cercano aiuto e sicurezza.

Infine, Papa Francesco ha anche chiesto un momento di silenzio in memoria di coloro che hanno perso la vita durante le rotte migratorie e di coloro che hanno sofferto torture e violenze. Poi, ha concluso la preghiera con un appello a Dio affinché aiuti i profughi e le persone emarginate, esprimendo la speranza che tutti possano trovare una casa e una patria.

