Migranti, Mattarella: “Il Patto di Dublino è preistoria, va superato”

Roma, 21 settembre 2023 – In una conferenza stampa congiunta a Siracusa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier hanno discusso dei problemi legati agli arrivi dei migranti in Europa e hanno sottolineato l’importanza di nuove regole europee per affrontare questa sfida epocale.

Migranti, Mattarella: “Il patto di Dublino è preistoria”

“Il nostro compito è quello di essere riferimento della comunità nazionale e formulare suggerimenti. Io credo che occorra di fronte ad un fenomeno così, pensare in maniera adeguata: le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c’era una migrazione di massa, è come fare un salto in un’altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà. Occorre invece uno sforzo insieme, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio in modo da affrontarlo con nuove formule”, ha infatti dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la conferenza.

Rispetto alla chiusura della Germania nei confronti dell’accoglienza di migranti, poi, ha aggiunto: “E’ un argomento di cui parlano i due ministri dell’Interno. E sono convinto che troveranno una soluzione collaborativa. Quello che è emerso nei nostri colloqui è un’omogeneità di pensiero sul tema dei migranti, abbiamo entrambi la percezione che è un fenomeno epocale che va affrontato non con provvedimenti tampone ma con una visione del futuro. Ma di questo si occupano i governi, non spetta a me e Steinmeier”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è posizionato anche il presidente tedesco: “Abbiamo bisogno di regole comuni europee, nel rispetto della verità se vogliamo tenere aperti confini interni Ue abbiamo bisogno di un dibattito sugli strumenti per consentire ciò. Dal febbraio scorso ci troviamo in una situazione che non avremmo mai voluto vedere, a cominciare dalla guerra in Ucraina. In Europa dobbiamo occuparci della sicurezza, c’è coesione e compattezza nel sostegno a Kiev. E sono grato al sostegno che l’Italia dà all’Ucraina e di questo la ringrazio”, ha affermato rivolgendosi a Mattarella.

