Migranti, Charles Michel (Ue): “L’Italia non è sola: l’immigrazione sarà al centro dell’agenda”

Roma, 21 settembre 2023 – Il tema dei migranti sarà al centro dell’agenda del prossimo incontro informale del Consiglio europeo a Granada. A confermarlo è stato il presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Charles Michel. In un momento in cui l’Italia è sotto pressione a causa degli sbarchi continui a Lampedusa, Michel ha sottolineato che la questione dei migranti è una sfida condivisa dall’intera Unione Europea. Inoltre, ha anche rivelato di essere in contatto con la Premier italiana, Giorgia Meloni, nel tentativo di affrontare questa problematica in modo collaborativo.

Migranti, Michel: “L’Italia non è sola”

L’incontro del Consiglio europeo a Granada, quindi, promette di essere un momento cruciale per discutere l’approccio dell’Unione Europea alla migrazione e alla gestione dei flussi dei migranti. Soprattutto a fronte di quanto sta succedendo a Lampedusa. Sull’isola, infatti, la situazione continua a essere critica, con ulteriori sbarchi di migranti. Nella notte, sono arrivate 65 persone, portando il totale degli individui nell’hotspot a 1.161, tra cui 295 minori non accompagnati. Questo aumento degli sbarchi mette ulteriormente sotto pressione le risorse locali e solleva domande sulla capacità dell’Italia di gestire questa emergenza.

Contemporaneamente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una decisione che boccia i respingimenti di migranti attuati dalla Francia al confine. Questa decisione fa emergere ulteriori interrogativi sulla gestione dell’immigrazione in Europa e sulla necessità di trovare soluzioni comuni.

