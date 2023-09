Migranti, Meloni accusa Borrell e Schlein: “Remano contro”

Roma, 18 settembre 2023 – Nel corso del Consiglio dei Ministri avvenuto oggi, in cui sono state approvate nuove misure riguardanti i migranti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua delusione riguardo all’atteggiamento di alcune forze politiche italiane ed europee che sembrano osteggiare le iniziative italiane in materia di migranti e accoglienza.

Migranti, Meloni: “L’opposizione rema contro”

Meloni ha fatto riferimento esplicito alla lettera inviata dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera Europea, Josep Borrell, agli appelli provenienti dai partiti socialisti europei e alle dichiarazioni di vari esponenti di sinistra e non solo. Secondo la Meloni, questi attori sembrano fare di tutto per ostacolare il lavoro che l’Italia sta facendo per affrontare la questione migratoria. “Tutte azioni che vanno nella medesima direzione di provare a sostenere che nessuno dei Paesi del Nordafrica è uno Stato sicuro con il quale è possibile accordarsi per fermare le partenze o per rimpatriare gli immigrati illegali. In sostanza, la volontà della sinistra europea è rendere ineluttabile l’immigrazione illegale di massa. La lotta all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani è una battaglia epocale per l’Italia e per l’Europa”, ha infatti dichiarato Meloni.

La leader italiana ha sottolineato che queste azioni sembrano convergere verso l’obiettivo di sostenere l’idea che nessuno dei Paesi del Nord Africa sia un partner sicuro con cui si possa collaborare per fermare le partenze o per rimpatriare i migranti irregolari. In pratica, l’accusa è quella di cercare di rendere inevitabile un flusso di immigrazione irregolare su larga scala.

Giorgia Meloni ha inoltre attaccato frontalmente Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. La Premier, infatti, ha accusato il suo partito di sostenere un modello di accoglienza indiscriminata dei migranti, con l’obiettivo di chiedere poi una redistribuzione in tutta Europa. La Meloni ha sottolineato che questa proposta è insostenibile. Specialmente alla luce della situazione in cui Paesi dell’Europa orientale stanno già accogliendo milioni di rifugiati ucraini. “E’ sempre stata indifendibile la linea italiana di chiedere all’Europa di accogliere gli immigrati illegali che l’Italia faceva entrare mentre gli altri controllavano i propri confini. Ma diventa addirittura un boomerang in questa epoca storica.

La segretaria del Pd probabilmente non si è resa conto che attualmente i Paesi dell’est Europa accolgono milioni di rifugiati ucraini. Pertanto, se dovesse passare un meccanismo automatico e aritmetico di redistribuzione, l’Italia si ritroverebbe a doversi far carico di molti più richiedenti asilo di quanti non ne abbia attualmente. Non saremmo noi a ricollocare migranti all’est, ma i Paesi di Vysegrad a ricollocare rifugiati nell’Europa occidentale”, ha sottolineato Meloni a riguardo.

