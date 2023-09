Il Consiglio dei Ministri approva una stretta sulla gestione dei flussi di immigrazione in Italia

Roma, 18 settembre 2023 – In una riunione di oggi, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato una serie di misure volte a rafforzare il controllo sull’immigrazione irregolare nel paese. Una delle misure principali riguarda il periodo di detenzione per coloro che entrano illegalmente in Italia, il quale è stato esteso fino a 18 mesi prima del rimpatrio. Inizialmente, il periodo di detenzione sarà di 6 mesi, ma potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi, portando così il totale a 18 mesi.

Questa decisione è stata presa per affrontare in modo più efficace il problema dell’immigrazione clandestina e per garantire una maggiore sicurezza all’interno delle frontiere italiane. Tuttavia, è importante notare che questa misura non modificherà il limite di detenzione per i richiedenti asilo, che rimarrà fissato a 12 mesi. Secondo il governo italiano, questo limite verrà applicato solo una volta che saranno stati istituiti i necessari centri di permanenza per tutti coloro che sbarcano illegalmente in Italia, inclusi i richiedenti asilo.

Inoltre, il governo prevede la creazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, che saranno gestiti dal Ministero della Difesa. Questi centri saranno situati in località a bassa densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili, al fine di evitare disagi e insicurezza nelle città. Questa mossa mira a garantire un controllo più efficace sulle persone che sono state sottoposte a detenzione in attesa del rimpatrio.

Il Consiglio dei Ministri ha anche annunciato che affronterà la questione dei minori non accompagnati nella prossima riunione. La Premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di proteggere i veri minori e ha espresso preoccupazione per il fatto che attualmente chiunque può essere inserito nei circuiti destinati ai minori attraverso una semplice autocertificazione. Questo suggerisce che il governo sta considerando misure per garantire un processo più rigoroso di verifica dell’età dei minori non accompagnati al momento dell’arrivo in Italia.