Migranti, Meloni in Tunisia: “Ottimo lavoro, a maggio sbarchi diminuiti”

Roma, 6 giugno 2023 – La Premier Giorgia Meloni è volata in Tunisia per un breve incontro con il presidente Kais Saied e la prima ministra Najla Bouden per definire le relazioni tra i due Paesi. Tra gli argomenti del giorno, ovviamente, anche il tema dei migranti oltre che gli aiuti internazionali.

Migranti, la visita di Meloni a Tunisi

Subito dopo il bilaterale con Saied, la Premier Meloni ha sottolineato gli sforzi italiani a livello a europeo per “aumentare il sostegno alla Tunisia sia nel contrasto alla tratta di esseri umani e all’immigrazione illegale. Ma anche per un pacchetto di sostegno integrato, di finanziamenti e di opportunità importanti”. Parlando di migranti, poi, Meloni ha ribadito “l’ottimo lavoro” fatto da Roma e Tunisi. “Gli sbarchi in Italia sono sensibilmente diminuiti a maggio rispetto a marzo e aprile”, ha infatti sottolineato. Tuttavia, “siamo di fronte alla stagione più difficile da questo punto di vista”, e la preoccupazione rispetto ai prossimi mesi resta alta. “Riteniamo che si debba intensificare il nostro lavoro comune rafforzando la collaborazione con le autorità tunisine nell’attività di prevenzione. Soprattutto nella regione di Sfax, dal cui parte la gran parte dei migranti irregolari”, ha inoltre aggiunto.

La Premier, poi, ha spiegato che permane l’ipotesi di organizzare a Roma “una conferenza internazionale sul tema dei migranti e dello sviluppo. Per cercare di mettere assieme tutte le necessità legate a un fenomeno che è sicuramente molto imponente e va affrontato a 360 gradi”. Secondo la Presidente, sarebbe “un’occasione per riunire le nazioni della sponda sud del Mediterraneo, del Medio Oriente, i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Un momento per ascoltare le diverse esigenze e creare dei progetti su cui attirare dei finanziamenti coinvolgendo il settore pubblico quanto quello privato”. Non solo: a detta sua sarebbe utile anche per “affrontare i fattori politici ma anche socioeconomici e climatici che determinano la migrazione, per promuovere percorsi di mobilità legali e contrastare in modo efficace la tratta di esseri umani e il traffico di migranti”.

Infine, prima di concludere, la Premier ha ribadito di voler “confermare al presidente Saied il sostegno dell’Italia” su numerosi dossier come “il sostegno al bilancio tunisino, l’apertura di linee di credito a favore soprattutto dello sviluppo, partendo dalla piccola e media impresa fino al settore agroalimentare”.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia