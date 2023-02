Migranti. Meloni: “Non possiamo lasciare la gestione ai trafficanti”

in

Roma, 6 febbraio 2023 – Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha affermato che la questione dei migranti deve essere affrontata a livello europeo con “responsabilità e solidarietà”. Durante una conferenza stampa a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Meloni ha dichiarato che la posizione italiana riguarda la necessità di lavorare con i Paesi di origine e transito per contrastare il traffico di esseri umani.

Meloni ha sottolineato che il tema dei rifugiati e quello delle migrazioni devono essere affrontati in modo diverso e che spesso le due cose si sovrappongono, il che rende difficile aiutare chi ha davvero bisogno di protezione. Ha anche sottolineato che più quote di immigrazione sono coperte da chi entra illegalmente, meno possibilità ha chi vuole entrare legalmente.

Inoltre, Meloni ha dichiarato di essere favorevole alla possibilità di prevedere la disponibilità dei Paesi di partenza e di transito ad aiutare l’Italia a contrastare i flussi illegali in cambio di quote legali. Questa soluzione potrebbe rappresentare un elemento di cooperazione importante per affrontare la questione migratoria.