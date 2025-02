Migranti. Meloni rivendica soluzioni pragmatiche e il ruolo decisivo dell’Italia in Europa

in

Roma, 17 febbraio 2025 – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato il ruolo chiave svolto dall’Italia nel ridefinire l’approccio europeo alla questione migratoria. Durante la Conferenza dei prefetti e dei questori, Meloni ha sottolineato come l’Italia abbia contribuito in maniera decisiva a orientare le politiche dell’Unione Europea verso la difesa dei confini esterni, il rafforzamento della politica dei rimpatri e l’adozione di soluzioni pragmatiche e innovative.

Secondo la premier, il governo italiano ha lavorato con determinazione per inaugurare una nuova fase nella gestione dei flussi migratori, delineata su quattro assi fondamentali: il contrasto ai trafficanti di esseri umani, la cooperazione e lo sviluppo con i paesi di origine e transito dei migranti, la promozione di percorsi di migrazione legale e l’introduzione di strategie innovative per il controllo delle rotte migratorie.

Meloni ha evidenziato come tali strategie abbiano già prodotto risultati concreti, con una drastica riduzione degli sbarchi sulla rotta del Mediterraneo centrale e, di conseguenza, un calo delle morti in mare. La riduzione delle partenze dalla Tunisia e dalla Libia, insieme al contenimento degli ingressi irregolari su altre rotte, come quella balcanica, testimonia l’efficacia del modello proposto dall’Italia.

L’approccio italiano, ha concluso Meloni, è fondato su soluzioni pragmatiche, non ideologiche, che mirano a una gestione condivisa della migrazione senza scaricare il problema su altri partner europei, come avvenuto in passato.