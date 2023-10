Migranti, Meloni: “Soddisfatta dell’impegno dimostrato finora dall’Ue”

Roma, 26 ottobre 2023 – Giorgia Meloni ha mostrato soddisfazione per la lettera inviata da Ursula von der Leyen riguardo alla questione migratoria. Mentre si recava al Consiglio europeo a Bruxelles, infatti, Meloni ha elogiato il messaggio di von der Leyen, affermando che dimostra l’intenzione concreta dell’Unione Europea di affrontare complessa crisi dei migranti.

Migranti, Meloni: “L’Ue va avanti concretamente”

La lettera di von der Leyen sembra rappresentare un segnale di impegno da parte dell’Ue verso una gestione più efficace della migrazione. Meloni ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione dei migranti in modo concreto, evitando una retorica vuota e concentrandosi sulle azioni che possono portare a soluzioni positive. La leader italiana, inoltre, ha evidenziato la necessità di un approccio comune all’interno dell’Ue per affrontare la sfida migratoria. Questo modus operandi dovrebbe tenere in considerazione non solo la gestione dei flussi migratori, ma anche le cause profonde delle migrazioni, come la povertà, la disperazione e la mancanza di opportunità nei paesi di origine.

Il messaggio di Meloni sembra enfatizzare la volontà dell’Italia di lavorare in collaborazione con l’Unione Europea per affrontare la questione dei migranti in modo efficace e umanitario. La situazione migratoria, però, rimane una delle sfide più urgenti dell’Europa, e il dibattito in corso a Bruxelles rappresenta un passo importante verso la ricerca di soluzioni sostenibili e il rispetto dei diritti umani.

