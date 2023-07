Migranti: Meloni, von der Leyen e Rutte domenica tornano in Tunisia

Roma, 14 luglio 2023 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà in Tunisia domenica prossima, insieme al premier italiano Giorgia Meloni e al primo ministro olandese Mark Rutte. Questa visita avviene in seguito al loro precedente viaggio a Tunisi lo scorso 11 giugno e mira a continuare il lavoro avviato dopo la firma del Memorandum d’intesa che comprende, tra le altre cose, anche la gestione dei migranti.

Migranti, ancora incontri per raggiungere un accordo

La questione migratoria sarà al centro dei colloqui, poiché l’Europa cerca di intensificare la cooperazione con la Tunisia per gestire i flussi migratori nel Mediterraneo. La Tunisia, infatti, è un importante punto di partenza per i migranti che cercano di raggiungere le coste europee, e un maggiore impegno con il paese nordafricano è considerato cruciale per affrontare questa sfida comune. Durante il loro primo incontro con il presidente tunisino Kais Saied, i leader europei hanno firmato un accordo che mira a rafforzare la cooperazione in diverse aree, tra cui la gestione dei migranti, la sicurezza e gli investimenti economici. La visita di domenica permetterà di approfondire questi temi e discutere dei progressi compiuti finora.

L’obiettivo dell’incontro è quello di stabilire una partnership solida e duratura tra l’Unione europea e la Tunisia, in modo da affrontare le sfide migratorie in modo efficace e umanitario. Saranno discussi anche i meccanismi per rafforzare i controlli alle frontiere e migliorare la gestione dei flussi migratori, nel rispetto dei diritti umani e della dignità dei migranti. Si prevede, quindi, che i colloqui saranno incentrati anche sulle opportunità di sviluppo economico e sulle partnership commerciali tra l’Unione europea e la Tunisia. Perchè il miglioramento delle condizioni economiche e delle prospettive di lavoro nel paese può contribuire a ridurre le spinte migratorie e a creare un futuro migliore per i cittadini tunisini.

