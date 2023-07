Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivati 240 profughi e quasi 2mila presenze nell’hotspot

Roma, 14 luglio 2023 – La situazione migratoria a Lampedusa continua a essere al centro dell’attenzione, con un nuovo arrivo di migranti durante la notte. Dopo i 654 arrivati ieri, altre 240 persone sono approdate sull’isola. Cinque barchini sono stati intercettati dalla Guardia costiera, con un numero di passeggeri che va da un minimo di 40 a un massimo di 65 persone a bordo. Altri 17 migranti sono riusciti a raggiungere direttamente l’isola, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine sul lungomare.

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa

Nonostante gli sforzi delle autorità, al momento non è stata ancora rintracciata la carretta utilizzata per la traversata. Al momento, quindi, forze dell’ordine sono impegnate nel tentativo di individuarla, al fine di comprendere meglio le dinamiche di questo flusso migratorio. Dopo un iniziale triage sanitario, tutti i migranti saranno trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacola, dove attualmente risiedono circa 2.000 persone. La Prefettura di Agrigento, in coordinamento con il Ministero dell’Interno, sta contemporaneamente lavorando per organizzare i trasferimenti. Circa 470 migranti, infatti, lasceranno l’isola e verranno imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Mentre altri 180 migranti partiranno con un volo con destinazione Bologna.

La situazione sull’isola di Lampedusa è sempre più complessa, con le strutture di accoglienza al collasso che si trovano a fronteggiare un afflusso costante di migranti. Proprio per questo motivo le autorità stanno cercando di gestire la situazione nel miglior modo possibile, organizzando i trasferimenti e garantendo un primo supporto medico e umanitario a chi arriva sull’isola.

