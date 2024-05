Intercettata barca a vela con 70 migranti al largo di Otranto: avviate operazioni di assistenza e indagini

in

Roma, 28 maggio 2024 – Nella tarda serata di ieri, una barca a vela alla deriva con a bordo oltre settanta migranti è stata intercettata al largo delle coste di Otranto. L’operazione è stata condotta dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dalla Capitaneria di Porto di Otranto e Gallipoli.

I migranti a bordo, provenienti da Iran, Afghanistan, Iraq e Siria, includevano anche nove donne e diciannove minorenni. Secondo le prime informazioni, tutti i passeggeri si trovano in buone condizioni di salute.

L’imbarcazione, il cui motore risultava in avaria, è stata trainata fino al porto di Otranto. Qui sono state prontamente attivate le operazioni di assistenza e identificazione dei migranti. Contestualmente, sono in corso accertamenti per individuare l’eventuale presenza di scafisti nascosti tra i migranti.

Questo evento segna il primo sbarco di migranti sulle coste del Salento negli ultimi sei mesi, sottolineando la continua sfida che la regione affronta in termini di flussi migratori.

Le indagini sono attualmente nelle mani del pool investigativo anti-immigrazione, un’unità interforze coordinata dal GICO (Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce. Gli investigatori sono impegnati a determinare le circostanze esatte del viaggio e a identificare eventuali responsabili tra gli stessi migranti.