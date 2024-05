Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Le iniziative del Commissario straordinario per combattere il fenomeno

Roma, 28 maggio 2024 – Il 25 maggio si è celebrata la Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in memoria di Etan Patz, il bambino rapito a New York nel maggio del 1979. Questa ricorrenza richiama l’attenzione su un fenomeno complesso e doloroso, spesso sottovalutato ma con numeri significativi.

Nel primo quadrimestre del 2024, in Italia sono state registrate 5.483 denunce di scomparsa di minori: 1.593 italiani e 3.890 stranieri. Sebbene questi dati segnino una diminuzione del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023, il problema rimane di grande rilevanza sociale, soprattutto considerando la vulnerabilità dei minori coinvolti.

L’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, insieme a istituzioni ed enti impegnati nella ricerca, dedica particolare attenzione a questi casi. La collaborazione con le prefetture e l’azione congiunta delle Forze di polizia, degli altri attori istituzionali e del volontariato rappresentano una risposta dinamica e coordinata a un fenomeno in continua evoluzione.

L’importanza della tempestività nelle ricerche è fondamentale: le prime ore successive alla scomparsa sono cruciali per garantire l’incolumità del minore. In questa Giornata, è opportuno ricordare gli strumenti a disposizione delle istituzioni per fronteggiare il fenomeno: oltre al Numero Unico di Emergenza 112, il Numero Unico Europeo 116.000, gestito in Italia dal Telefono Azzurro su incarico del Ministero dell’Interno.

Il progresso tecnologico ha notevolmente migliorato l’efficacia delle ricerche. Mappe satellitari dettagliate e droni permettono di esplorare anche i luoghi più impervi. Inoltre, un protocollo con la Guardia di Finanza, di recente rinnovato, prevede l’uso di aerei dotati di sistemi di rilevamento termico, capaci di individuare fonti di calore sul territorio, rendendo le operazioni di ricerca più efficienti.

Tra gli obiettivi della struttura commissariale vi è la promozione di nuove iniziative di collaborazione.

Un recente protocollo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito mira a creare sinergie con la comunità scolastica per realizzare percorsi di informazione e formazione sul fenomeno, al fine di prevenirlo e contrastarlo.

La Giornata internazionale dei bambini scomparsi vuole essere un momento di riflessione e sensibilizzazione, non solo ricordando le vittime ma anche sottolineando l’importanza di porre in essere sempre più efficaci azioni preventive e di sviluppare ulteriori modalità di cooperazione istituzionale per proteggere i minori e contrastare questo drammatico fenomeno.