Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivate 123 persone e avviati i trasferimenti di 378 profughi

Roma, 11 ottobre 2023 – Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa: nel giro di poche ore sono arrivati 123 migranti, tra cui 6 donne e 7 bambini, sbarcati in seguito a tre operazioni di soccorso condotte dalle motovedette della guardia costiera e da un’unità dell’assetto svedese Frontex. Questi nuovi arrivi portano il numero totale di ospiti nell’hotspot di contrada Imbriacola a 148.

Nonostante i tentativi di bloccare gli arrivi, quindi, il flusso di migranti che cercano di raggiungere le coste italiane continua. Recentemente, 378 migranti sono stati trasferiti su disposizione della Prefettura di Agrigento: 178 di loro sono stati portati via con un volo per Bergamo, mentre altri 200 sono stati trasportati via traghetto da Porto Empedocle.

Inoltre, la Squadra Mobile della questura di Trapani ha arrestato 32 persone nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina. Gli arresti includono tre scafisti di nazionalità tunisina. Questi uomini sono stati accusati di aver condotto 71 connazionali a bordo di due imbarcazioni a largo delle coste di Pantelleria. Le indagini, basate sulle testimonianze dei migranti e sui dati recuperati dai telefoni cellulari, hanno portato a gravi accuse contro i conducenti delle imbarcazioni. Per questo sono stati sottoposti a fermo, con l’accusa di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e successivamente portati in carcere.

Altri 27 tunisini, poi, sono stati arrestati per violazione dei divieti di reingresso, la maggior parte dei quali era sbarcata sulle coste dell’isola di Pantelleria. Per queste persone sono state avviate procedure di espulsione. Infine, due migranti sono stati incarcerati in esecuzione di ordini di custodia emessi a seguito di condanne per reati legati a stupefacenti.

