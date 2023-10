L’incontro. Italia ed Egitto: impegno condiviso per la stabilità nel mediterraneo e la lotta contro i trafficanti di migranti

in

Roma, 11 ottobre 2023 – Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato un forte impegno a collaborare con l’Egitto per promuovere la stabilità nell’area del Mediterraneo. Tale dichiarazione è seguita a un incontro con il Segretario Generale della Lega Araba, Ahmed Abdoul Gheit, al Cairo.

Uno degli aspetti principali della collaborazione è la firma di un accordo volto a contrastare il traffico di esseri umani. Tajani ha sottolineato l’importanza di affrontare la sfida dei trafficanti che sfruttano la disperazione di migranti africani e mediorientali per trarne profitto, affermando con fermezza la determinazione italiana a combattere questo fenomeno.

Nel corso delle discussioni, Tajani ha evidenziato l’impegno dell’Italia nell’accogliere migranti legali, proponendo di ospitare circa mezzo milione di persone nei prossimi tre anni. Questo approccio, secondo Tajani, dimostra la volontà del paese di gestire la migrazione in maniera ordinata e responsabile, garantendo al contempo il rispetto dei diritti umani.

Il Ministro degli Esteri ha anche dichiarato di aver discusso con il Segretario della Lega Araba il tema economico delle relazioni bilaterali tra Italia ed Egitto. Nonostante le sfide imposte dalla situazione internazionale, l’attenzione è stata posta sulla cooperazione economica tra i due paesi.

È interessante notare che, a causa delle circostanze internazionali, non è stato possibile organizzare un business forum e il concerto del Teatro San Carlo, come originariamente pianificato. Tuttavia, Tajani ha assicurato che nonostante queste sfide, l’Italia è pronta a lavorare con l’Egitto per affrontare le questioni economiche e di sicurezza, contribuendo così alla stabilità e al benessere dell’intera regione del Mediterraneo.