Migranti. Papa Francesco: “Dolore nel vedere morti in mare dopo no a sbarchi”

Roma, 24 gennaio 2022 – “Quanto dolore nel vedere fratelli e sorelle morti in mare perché non li lasciano sbarcare, e qualcuno lo fa ‘nel nome di Dio’”. Lo ha detto ieri Papa Francesco nell’omelia della messa per la terza Giornata della Parola.

“Gesù, all’inizio della sua missione, annuncia una scelta precisa: è venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi. Così, proprio attraverso le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui che si prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino” – ha proseguito il Pontefice.

“Fratelli, sorelle, chiediamoci: portiamo dentro al cuore questa immagine liberante di Dio, oppure lo pensiamo come un giudice rigoroso, un rigido doganiere della nostra vita?”, ha sottolineato.