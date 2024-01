Migranti, Papa Francesco: “Non chiudete le porte, migrare è un diritto”

Roma, 15 gennaio 2024 – In una recente intervista al programma televisivo ‘Che tempo che fa’ condotto da Fabio Fazio, Papa Francesco ha affrontato con forza la questione dei migranti, esprimendo preoccupazione per la crudele trattativa riservata a coloro che cercano rifugio in Europa.

Migranti, Papa Francesco: “Troppa crudeltà nei loro confronti”

“C’è tanta crudeltà nei loro confronti. Sono trattati tante volte come cose. Penso alla tragedia di Cutro, lì davanti, annegati”, ha infatti dichiarato Papa Francesco, mettendo in luce così l’urgente necessità di affrontare la realtà della migrazione con compassione e solidarietà. Il capo della Chiesa cattolica, poi, ha sottolineato il diritto fondamentale di ogni individuo di decidere se rimanere nella propria terra o cercare opportunità altrove. “Ognuno ha il diritto di rimanere a casa o di migrare”, ha affermato evidenziando che in Europa sono solo cinque i paesi che accolgono i migranti: Cipro, Grecia, Malta, Italia e Spagna.

Con un tono di monito, Papa Francesco successivamente ha esortato l’Europa a mantenere aperte le porte e a non chiudere gli occhi di fronte a coloro che fuggono da situazioni di pericolo e instabilità. “Non chiudete le porte, per favore!”, ha ammonito il Pontefice, richiamando alla responsabilità comune di offrire rifugio e protezione a chi ne ha bisogno. Infine, il Papa ha anche affrontato la questione della migrazione africana, citando una precedente dichiarazione di un leader europeo che suggeriva di risolvere il problema in Africa, aiutando a sviluppare il continente per ridurre la necessità di emigrare. “Migrare è un diritto, rimanere in patria un altro diritto. Bisogna rispettare ambedue”, ha dichiarato.

