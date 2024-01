Il ruolo dell’interprete nella procedura di protezione internazionale: online il vademecum della Commissione per il diritto di asilo

Roma, 12 gennaio 2024 – La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha realizzato con la collaborazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dall’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA) un vademecum dedicato agli interpreti impegnati nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il documento, che si inserisce all’interno di un più articolato percorso formativo ideato per queste figure professionali, è stato sviluppato nell’ambito delle attività svolte nel 2023 dall’unità Qualità della Commissione nazionale per il diritto di asilo, sempre in collaborazione con EUAA e UNHCR, allo scopo di migliorare ulteriormente dal punto di vista qualitativo la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

L’opuscolo si rivolge sia agli interpreti che si accingono a lavorare presso una commissione territoriale sia a quelli che svolgono questa attività da tempo. L’obiettivo è fornire loro, in modo chiaro e sintetico, informazioni sui concetti fondamentali della protezione internazionale, le sue parole chiave e i relativi significati, e indicazioni sul ruolo dell’interprete nel contesto della procedura di asilo, per garantire una sempre più professionale e uniforme qualità del servizio di interpretariato, elemento imprescindibile della procedura di asilo.

Nel vademecum sono descritte le diverse fasi in cui si articola la stessa procedura, e i rispettivi obiettivi, con particolare riferimento alla fase in cui opera l’interprete, quella del colloquio personale del richiedente davanti alla commissione territoriale. La sezione conclusiva del vademecum, articolato complessivamente in sei capitoli più l’introduzione, presenta le tecniche di intervista adottate dai funzionari delle commissioni nel condurre il colloquio personale con il richiedente asilo, e le attività previste in ognuna delle fasi del colloquio, chiarendo di volta in volta con indicazioni pratiche sul ruolo che l’interprete è chiamato a svolgere.

Lo studio di questo documento costituisce un completamento delle sessioni di formazione orale previste nel percorso formativo degli interpreti, gestite in presenza o da remoto, a cura di operatori indicati dalle commissioni territoriali, con il coordinamento dell’unità Qualità della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Vademecum “L’interpretariato nella procedura di protezione internazionale in commissione territoriale”