Sportello Unico Immigrazione, documenti e osservazioni tramite il Portale Servizi

Roma, 12 gennaio 2024 – Il Portale Servizi del Ministero dell’Interno è la piattaforma online sulla quale si presentano agli Sportelli Unici per l’Immigrazione le domande per i flussi d’ingresso, per i ricongingimenti familiari o per altri nulla osta. Ora è possibile utilizzarla anche per trasmettere documenti e osservazioni quando si riceve dallo Sportello Unico un preavviso di rigetto.

Una nota pubblicata sullo stesso portale Portale lo scorso 3 gennaio informa che “d’ora in avanti:

per i procedimenti relativi al decreto flussi;

per i ricongiungimenti familiari;

per le altre domande di nulla osta (es. art. 27 del TUI);

l’utente che ha ricevuto al recapito pec/mail indicato nella relativa domanda (domicilio eletto dal richiedente, ai sensi dell’art. 47 del codice civile) una comunicazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, può riscontrare la suddetta comunicazione, inserendo direttamente nella propria pagina riservata del Portale Servizi ALI, le integrazioni documentali richieste (dalla Prefettura o dall’ITL) o le eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. n.241/90 (preavviso di rigetto/revoca)”.



“Per il caricamento dei documenti – spiega il Viminale – occorre utilizzare le nuove apposite “icone di caricamento”, differenziate, secondo quanto riportato nella apposita LEGENDA, in base alla tipologia di documentazione da trasmettere. La documentazione inserita nell’Area Riservata del Portale Servizi ALI sarà trasferita telematicamente dal predetto Portale al competente Sportello che provvederà ad esaminarla. Non occorre consegnare altra copia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione nè inviarla via mail/pec”.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti