Rotta balcanica, Piantedosi: “Respinti oltre 900 irregolari al confine italo-sloveno”

Roma, 16 gennaio 2024 – Il Ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi ha partecipato a un incontro ministeriale trilaterale a Buzet, in Croazia, insieme al vicepremier e Ministro dell’Interno croato Davor Bozinovic e al Ministro dell’Interno sloveno Boštjan Poklukar. L’iniziativa trilaterale, ha sottolineato Piantedosi, rappresenta un modello di dialogo operativo e strategico che ha dimostrato di essere efficace nel gestire le sfide legate agli arrivi dei migranti tramite la rotta balcanica.

Migranti, Piantedosi e i dati sulla rotta balcanica

Durante l’incontro, i ministri hanno esaminato la situazione attuale lungo la rotta balcanica, sottolineando la sua attrattività non solo per i migranti in cerca di nuove opportunità, ma anche per individui pericolosi per la sicurezza nazionale. Si è discusso, infatti, anche della necessità di affrontare le infiltrazioni di persone coinvolte in attività illecite attraverso corridoi criminali già esistenti. Il Ministro Piantedosi, poi, ha fornito alcuni significativi dati, i quali dimostrano che sul confine italo-sloveno sono stati rintracciati oltre 1.600 stranieri irregolari su 160.000 persone controllate. Di loro, oltre 900 sono state quelle respinte.

Gli sforzi di controllo alle frontiere hanno portato all’arresto di 76 persone, di cui 52 accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inoltre, 44 individui controllati sono stati segnalati nelle banche dati del Sistema Informativo Schengen (SIS) per possibili collegamenti con attività terroristiche. Piantedosi, inoltre, ha sottolineato l’importanza della libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo, però, ha anche riconosciuto la necessità di misure compensative per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente dati i contesti internazionali delicati. Infine, il Ministro ha ribadito l’impegno a lavorare su soluzioni coordinate e strutturate per contrastare le reti criminali lungo la rotta balcanica e garantire la sicurezza del territorio nazionale.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia