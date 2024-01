Con Ria Money Transfer, mantieni i tuoi cari in Sri Lanka vicini, anche quando sei lontano!

in

Ria è un fornitore globale di servizi finanziari con una delle reti di trasferimento di denaro più grandi al mondo.

Abbiamo oltre 580.000 sedi fisiche in 194 paesi e territori, tra cui più di 5.000 in tutto il Sri Lanka. Offriamo anche trasferimenti di denaro direttamente a quasi 15 milioni di conti bancari in Sri Lanka.

I nostri elevati standard di conformità del settore e la reputazione per un servizio clienti eccezionale significano che puoi contare su un’esperienza sicura, conveniente e affidabile quando utilizzi Ria per sostenere i tuoi cari in Sri Lanka.

Ria Money Transfer è un leader globale nell’industria dei trasferimenti di denaro oltre confine e fa parte del segmento aziendale di Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT).