Poliziotto a processo di aver schiaffeggiato un giovane migrante: a dimostrarlo un video “virale”

in

Roma, 16 marzo 2022 – Grazie alla denuncia presentata dalla Presidente di una Onlus, l’ispettore di polizia Costantino Soglia è finito a processo con l’accusa di aver punito con metodi eccessivi e non previsti dalla legge due migranti colpevoli di aver tentato la fuga dal centro di accoglienza dove erano in quarantena. “Dopo aver ricevuto il video, ha presentato un esposto in Questura. Abbiamo denunciato l’episodio alla procura che ci ha delegato allo svolgimento delle indagini”.

Migranti umiliati da un poliziotto dopo la fuga dal centro di accoglienza

A incastrare il poliziotto, un uomo di 58 anni, sarebbe stato un video diventato “virale” e girato a giugno 2020. Secondo quanto ipotizzato, Soglia avrebbe umiliato uno dei due migranti, nel frattempo bloccati, per “dare una lezione” agli altri. I due giovani, uno dei quali minorenne, stando a quanto si vede nel video, sarebbero stati costretti a schiaffeggiarsi reciprocamente. Inoltre, il poliziotto avrebbe a sua volta schiaffeggiato uno dei migranti, esortando l’altro a “fare l’uomo”. “E allora non uscire di qua”, avrebbe detto successivamente di fronte alla smorfia di dolore di uno dei due migranti. Il racconto delle presunte vittime, irreperibili già dai giorni successivi al fatto, era stato definito nel corso dell’incidente probatorio.

Soglia ora è accusato di abuso di mezzi di correzione. Un funzionario e un collega dell’imputato, citati dal pubblico ministero Cecilia Baravelli, hanno spiegato che, dopo avere ricevuto il video e l’esposto dalla responsabile della onlus, hanno interrogato l’autrice della denuncia, il ragazzo che aveva girato il video e uno dei due migranti. “L’altro aveva già fatto perdere le sue tracce”, hanno poi fatto sapere in aula. Il giudice Giuseppe Sciarrotta ha aggiornato il processo al prossimo 17 maggio. In quell’occasione verrà sentito anche il poliziotto.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia