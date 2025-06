Migranti. Pozzi (Cnca): “Il voto sulla cittadinanza è fondamentale”

Trento, 6 giugno 2025 – Si è aperta a Trento l’assemblea nazionale del Coordinamento nazionale comunità accoglienti (Cnca), un momento di confronto e di impegno per le circa 240 organizzazioni italiane che fanno parte della rete. L’iniziativa, dal titolo “Terra. Più lenti, più profondi, più dolci”, è anche l’occasione per rilanciare l’appello al voto in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno.

“La partecipazione per noi è il sale del nostro essere cittadini e cittadine”, ha dichiarato all’ANSA la presidente del Cnca, Caterina Pozzi, sottolineando l’importanza di esprimere cinque ‘sì’, con particolare attenzione a quello relativo alla cittadinanza, definito “cruciale nella vita delle persone che incontriamo”.

Nel corso del suo intervento, Pozzi ha espresso preoccupazione per un clima istituzionale e sociale sempre più chiuso e meno tollerante, alla luce dell’approvazione in Senato del decreto sicurezza. “Un decreto davvero molto pericoloso — sostiene la presidente — perché da una parte limita la possibilità di dissenso, restringendo di fatto la democrazia in Italia, e dall’altra si accanisce su alcune fasce di popolazione, come i migranti nei Cpr e i detenuti. Siamo tornati indietro di decenni”.

Nonostante la forte volontà del governo, ha assicurato Pozzi, il Cnca non si fermerà: “Abbiamo fatto di tutto per sensibilizzare la popolazione, ma continueremo a lottare. Con altre organizzazioni stiamo cercando di capire come attivarci”.