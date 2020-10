Migranti. Processo a Salvini: il 20 novembre in aula Conte, Lamorgese e Di Maio

in

Roma, 5 ottobre 2020 – I giudici di Catania hanno convocato a Catania per il prossimo 20 novembre il premier Giuseppe Conte, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell’ambito del processo a Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Il processo si tiene nell’aula bunker. Tra i convocati anche l’ex ministro Danilo Toninelli.

Il Gup di Catania Nunzio Sarpietro ha concluso con una richiesta di istruttoria l’udienza preliminare a carico dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, indagato per il presunto ritardo nello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti nel luglio del 2019. Il giudice potrà così fare una ricognizione e valutare gli elementi rilevanti per la decisione finale. Il Gup ha convocato a Catania il premier Giuseppe Conte e i ministri Di Maio, Lamorgese, e gli ex ministri Toninelli e Trenta.

Il gup ha anche stabilito che il presidente del Consiglio sarà sentito nella prossima udienza, fissata per il 20 novembre nell’aula bunker del carcere di Bicocca. Nella stessa data saranno sentiti anche gli ex ministri Toninelli e Trenta. Il procedimento porterà al processo dell’ex ministro dell’Interno, oppure all’archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio.