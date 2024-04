In arrivo a Ravenna la Life Support con 19 migranti: a bordo anche 10 minori

Roma, 5 aprile 2024 – Ravenna si prepara ad accogliere nuovamente la nave ‘Life Support’ di Emergency, che sta navigando verso il porto con a bordo 198 migranti recuperati in zona Sar (Search and rescue) libica. La nave è attesa tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile e sarà il secondo attracco in meno di un mese per questa città portuale.

Migranti, in arrivo a Ravenna la Life Support

Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha già convocato una riunione di coordinamento per sabato alle ore 12.30, durante la quale verrà deciso il luogo di sbarco. Si è stabilito che la banchina del Terminal crociere di Porto Corsini non sarà disponibile, a causa della presenza di navi da crociera. Tuttavia, verrà individuata un’altra struttura adeguata dove effettuare le visite sanitarie e gli adempimenti di Polizia.

Le disposizioni ministeriali prevedono che tutte le persone a bordo resteranno nella Regione Emilia Romagna. La composizione dei migranti è la seguente: 171 uomini, 17 donne e 10 minori accompagnati. Saranno distribuiti nei seguenti centri: Bologna (45), Ferrara (15), Forlì-Cesena (20), Modena (31), Parma (19), Piacenza (12), Reggio Emilia (24), Rimini (15) e 17 a Ravenna. Le 198 persone a bordo provengono da Bangladesh, Siria, Pakistan, Eritrea, Egitto e Ghana. Si tratta di un’altra sfida per le autorità locali e per le associazioni di volontariato che si stanno preparando ad accogliere e assistere i migranti una volta sbarcati.

