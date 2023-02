Migranti, arrestato presunto scafista dopo lo sbarco a Salerno: era stato espulso dall’Italia 5 volte

Roma, 21 febbraio 2022 – Ieri una barca con a bordo 21 migranti è arrivata nel porto di Salerno. Una motonave mercantile battente bandiera italianaaveva trovato i profughi stipati in una imbarcazione in difficoltà. Una volta salvati, sono stati portati sulla terra ferma, ma immediatamente gli inquirenti hanno ipotizzato che tra loro ci fosse anche uno scafista.

Migranti, fermato uno scafista a Salerno

Si tratta di un uomo algerino di 30 anni. Secondo le autorità, tra l’altro, in seguito all’identificazione, sarebbe già destinatario di diversi provvedimenti negli ultimi anni, sempre in tema di violazione della normativa immigrazione. Nel 2016, infatti, era stato respinto da Cagliari, nel 2018 era stato espulso dal Prefetto di Taranto. Nel 2019, poi, venne arrestato per essere entrato illegalmente di nuovo a Cagliari. Infine, nello stesso anno, venne trovato a Varese ed espulso anche da lì. Lo stesso successe anche nel 2020. Ora, grazie alle testimonianze dei migranti che trasportava illegalmente e ad alcune immagini, deve rispondere per questo ennesimo sbarco.

Il salvataggio è avvenuto domenica scorsa, quando una motonave ha trovato un’imbarcazione in difficoltà con a bordo 21 migranti, tra cui due donne e tre bambini. Al momento i profughi sono ancora a Salerno, dove è iniziato l’iter di identificazione.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia