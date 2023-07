Migranti, Schlein: “E’ ora di approvare lo Ius Soli e smantellare la Bossi-Fini”

Roma, 6 luglio 2023 – In un recente incontro al Meeting antirazzista, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico italiano, ha presentato la nuova politica migratoria del partito. In quell’occasione, Schlein ha enfatizzato l’importanza di riprendere in mano i principi dello ius soli anziché lo ius scholae, che limita l’accesso all’istruzione solo ai cittadini italiani. Inoltre, ha sostenuto la necessità di smantellare la legge Bossi-Fini, che impone restrizioni sull’immigrazione, e di creare canali di accesso legali e sicuri anche per i migranti che cercano una vita migliore, non solo quelli che fuggono dalla guerra.

Migranti, Schlein: “Ipocrita resa ai muri”

Per Schlein, quindi, in Europa è ora di “spingere sulla riforma del regolamento di Dublino che non ha bisogno dell’unanimità per essere approvata. E poi subito una missione europea con pieno mandato di ricerca e soccorso in mare. Stop alla guerra insensata contro le Ong e apertura di vie di accesso legali e sicure con visti umanitari nelle ambasciate dei Paesi di transito“. Non solo: per la segretaria del Partito Democratico, la posizione presa dall’Italia tramite Giorgia Meloni non è altro che “un’ipocrita resa ai muri che altri vogliono costruire lasciandoci da soli. A Giorgia Meloni non è bastato fallire il suo tentativo di mediazione con Polonia e Ungheria sul Patto migrazione e asilo. Ha voluto volare fino a Varsavia per farsi ribadire in faccia il no secco dei suoi amici nazionalisti a condividere le responsabilità sull’accoglienza. E dice pure che hanno ragione.

Questo succede quando ci si sceglie degli amici che vogliono dei muri contro il nostro paese. E contro i diritti dei migranti richiedenti asilo.” Inoltre, Schelin ha ribadito il suo no al sostegno nei confronti della guardia costiera libica. “Tempo che con Tunisi si ripeta lo schema dello stesso patto scellerato stretto dall’Europa con la Turchia. Sappiamo cosa sta facendo in quel Paese il presidente Saied. E l’ossessione securitaria di bloccare i flussi migratori dalla Tunisia non può snaturare i principi della cooperazione internazionale che non deve essere condizionata al fatto che questo o quel Paese blocchino le partenze”, ha infatti dichiarato a riguardo.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia