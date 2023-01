Migranti, nel 2022 presentate 994mila domande di richiesta d’asilo in Ue

Roma, 24 gennaio 2023 – Nel 2022 il numero delle richieste di asilo dei migranti in Europa è stato tre volte superiore agli arrivi illegali. A spiegarlo è stato il Commissario per gli Affari Interni dell’Unione europea Ylva Johansson.

Migranti, quante richieste di asilo sono arrivate nel 2022

Più nello specifico, sono state 924mila le domande presentate dai migranti nell’Unione europea nel 2022. Questo significa il triplo degli arrivi illegali, che sono stati 330mila nello scorso anno. Secondo il Commissario per gli Affari Interni dell’Ue Ylva Johansson questi numeri sono molto significativi.

Come ha sottolineato durante la presentazione dei dati, infatti, “chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere protetto. Chi non ce l’ha, invece, deve tornare nel Paese di origine. Questo è l’unico modo per proteggere il sistema, e dunque dobbiamo aumentare il numero dei rimpatri”. Rispetto all’immigrazione, quindi, la discussione è ancora aperta e ci si aspetta qualche novità in occasione della prossima riunione a Bruxelles, in programma per il 9 e il 10 febbraio.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia