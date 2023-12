Migranti. Umanità in mare e pace sulla terra: il Cardinale Zuppi e il ruolo della compassione

Roma, 25 dicembre 2023 – Il ruolo umanitario nei confronti dei profughi in mare è stato al centro di un acceso dibattito, con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e arcivescovo di Bologna, sollevando questioni vitali sull’importanza di salvare vite umane senza criminalizzare gli sforzi umanitari.

In un’intervista al Corriere della Sera, il cardinale Zuppi ha difeso vigorosamente coloro che si impegnano nella salvaguardia delle vite in mare. Ha enfatizzato che condannare l’umanitario dovrebbe avvenire solo in presenza di connivenze o responsabilità inaccettabili. La distinzione tra i veri scafisti e coloro che si dedicano al salvataggio è un principio chiave per la sua visione.

“Un solo morto in mare è una sconfitta per tutti”, ha dichiarato il cardinale Zuppi, richiamando l’attenzione sulla necessità di preservare ogni singola vita umana.

L’impegno umanitario del cardinale Zuppi si estende ben oltre le acque, poiché è coinvolto attivamente nel tentativo di fermare il conflitto in Ucraina. Il suo viaggio tra Kiev, Mosca, Washington e Pechino è emblematico del ruolo svolto dalla Santa Sede nel cercare soluzioni pacifiche.

Tuttavia, Zuppi ha sottolineato che la via verso la pace richiede un cambio di mentalità. Ha invitato a superare la logica della vittoria militare, sottolineando che il dialogo non dovrebbe essere visto come una resa. Ha anche riconosciuto il potenziale di paesi come la Cina nel contribuire alla risoluzione dei conflitti.

Recentemente, ha destato polemiche la proposta di legge di Fratelli d’Italia riguardante il presepe nelle scuole. Il cardinale Zuppi ha espresso la preoccupazione che un simbolo così umano e universale come il presepe possa diventare fonte di divisione anziché di unità, a causa della giusta preoccupazione per l’accoglienza e l’inclusione di tutti.

In un mondo segnato da conflitti e divisioni, le parole del cardinale Zuppi risuonano come un richiamo all’umanità e alla compassione. La sua visione incentrata sulla salvaguardia delle vite e sulla ricerca della pace offre una prospettiva importante per un mondo che cerca disperatamente la via della concordia e dell’armonia.

Il suo impegno nel portare avanti l’umanità in mare e la sua determinazione nel cercare soluzioni pacifiche nei conflitti globali sono un faro di speranza in tempi di incertezza e divisione.