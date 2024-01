Minori stranieri non accompagnati, via alle domande di partecipazione al progetto Percorsi 4

Roma, 8 gennaio 2024 – Al via da oggi le domande di partecipazione a PERCORSI 4, progetto della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Anpal Servizi spa, che realizza percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo per minori stranieri non accompagnati (MSNA) e giovani migranti, fino a 24 anni non compiuti, entrati in Italia come MSNA.

I percorsi, promossi da operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, si basano sullo strumento della “dote individuale”, con la quale viene garantita l’erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, all’inserimento socio-lavorativo e all’accompagnamento verso l’autonomia. Parte integrante dei percorsi sono tirocini extracurriculari della durata di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi.

Una riapertura dei termini dell’avviso PERCORSI 4 ha messo a disposizione 750 doti finora non utilizzate, per realizzare percorsi nelle cinque regioni target del Programma Operativo Complementare “LEGALITÀ” 2014 – 2020: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate dai soggetti promotori a partire dall’ 8 gennaio 2024 e non oltre le ore 24.00 del 4 giugno 2024, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo percorsi@pec.anpalservizi.it, indicando nell’oggetto “Progetto Percorsi 4 – Riapertura Termini”.

L’avviso e gli allegati

FONTE NEWS: Integrazione Migranti