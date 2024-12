“Miss Badante – L’Altra Bellezza”: il documentario che racconta il cuore e la forza delle badanti in Italia presentato in anteprima su RAI 3

Roma, 12 dicembre 2024 – È quasi Natale, e Roma, con la sua bellezza eterna, si trasforma nel palcoscenico di una storia straordinaria di coraggio, solidarietà e incontri tra culture. Martedì 10 dicembre, nella trasmissione GEO, è andato in onda “Miss Badante – L’Altra Bellezza”, il nuovo documentario firmato dal regista Salvatore Braca – Pandataria Film, che offre uno sguardo inedito e toccante sulla vita delle badanti, una categoria spesso invisibile ma fondamentale nella nostra società.

Le badanti, provenienti da paesi come: Romania, Ucraina, Repubblica Moldova, Brasile e altri angoli del mondo, dedicano la loro vita alla cura dei nostri anziani. Vivono accanto a loro 24 ore su 24, diventando una presenza indispensabile nelle famiglie italiane. Il documentario entra nelle case italiane e racconta la vita quotidiane delle badanti, le loro emozioni, la lontananza dai cari, la dedizione e la cura quotidiana. Ogni gesto, ogni parola e ogni sorriso rivelano la profondità di un lavoro che non è solo una professione, ma “una missione”.

Tra le protagoniste ci sono Olesea, Natalia, Ana, Gianina, Elena, Elisangela, donne che hanno lasciato i loro paesi per garantire un futuro migliore alle loro famiglie. Le loro storie sono un intreccio di sacrifici, speranze e successi, vissuti con umanità e forza d’animo.

Un concorso unico per celebrare l'”altra bellezza”

Il documentario segue anche un evento speciale: l’ottava edizione di “Miss Badante”, un concorso ideato da Elena Rodica Rotaru, una donna romena arrivata in Italia per realizzare il sogno di una vita. Attraverso questa iniziativa, Elena vuole restituire dignità e visibilità a queste donne straordinarie, celebrandole con un concorso che mette in luce non solo la loro bellezza esteriore, ma soprattutto quella interiore, fatta di resilienza, empatia e dedizione.

Un messaggio di speranza e umanità

“Miss Badante – L’Altra Bellezza” è un invito a guardare oltre le apparenze, a scoprire le storie che si celano dietro i volti sorridenti di chi si prende cura dei nostri genitori e nonni. È un omaggio alle donne che, con il loro lavoro, costruiscono ponti tra culture e dimostrano che la vera bellezza risiede nella cura e nella solidarietà.

Il contesto sociale ed economico

Il documentario si inserisce in un momento storico particolare per il lavoro domestico in Italia, caratterizzato da una crisi di personale. Secondo gli ultimi dati INPS disponibili (2022), i lavoratori domestici sono poco meno di 900 mila, in calo rispetto all’anno precedente. Secondo il 5° rapporto annuale sul lavoro domestico, a cura dell’Osservatorio Domina, il settore è caratterizzato da una forte presenza straniera (69,5% del totale), soprattutto dell’Est Europa, e da una prevalenza femminile (86,4%). Le famiglie hanno un ruolo importante: si calcola che, grazie alla loro spesa, portano allo Stato un risparmio di circa 9 miliardi (0,5% del PIL), ovvero “l’importo di cui lo Stato dovrebbe farsi carico se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati in struttura”.