La Spagna e il diritto d’asilo: un pilastro della democrazia europea

Roma, 12 dicembre 2024 – La Spagna ribadisce l’importanza del diritto all’asilo come pilastro fondamentale della democrazia e dei valori dell’Unione Europea. Lo ha affermato il ministro degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska Gómez, in risposta alla recente comunicazione della Commissione europea sulla strumentalizzazione delle migrazioni da parte di Russia e Bielorussia.

Grande-Marlaska ha sottolineato che questa comunicazione dovrà essere esaminata “con calma”, lasciando intendere la necessità di un approccio ponderato e rispettoso dei principi fondamentali che regolano le politiche migratorie europee.

In merito alla situazione in Siria, il ministro ha invitato alla prudenza, definendo la fase attuale “prematura” per l’adozione di misure che possano compromettere il diritto alla protezione internazionale. “Il diritto d’asilo è un diritto individuale di ciascuna persona e va ricordato”, ha dichiarato, ribadendo l’impegno della Spagna a garantire la tutela di chi fugge da conflitti e persecuzioni.

Le dichiarazioni del ministro riflettono l’attenzione del governo spagnolo nei confronti delle questioni umanitarie e la volontà di promuovere un equilibrio tra sicurezza e solidarietà, elementi essenziali per affrontare le sfide poste dalle migrazioni nell’attuale contesto geopolitico.