Monti (Lega): “Accogliere solo veri profughi afghani”

Roma, 27 agosto 2021 – “Non ci sono afghani per tutti. Si accolgano solo i profughi veri; ci han già fregato con la Siria. Calma, calma! Non ci sono afghani per tutti. I sindaci del Pd di Monza e Brianza già si affollano nella corsa all’accoglienza dei profughi afghani. Sarà però il caso che vigilino affinché non ci vengano mandati i soliti clandestini africani spacciati per esuli”.

Queste le parole del vicecapogruppo del Carroccio in Regione Lombardia Andrea Monti, che in una nota ha aggiunto: “Nulla da dire sulla difesa dei diritti umani, che sono sacrosanti. Ma evitiamo che diventi la scusa per spalancare le porte a tutti. Lancio un appello al Prefetto: mi preoccupa il fatto che i sindaci di Sinistra che hanno indirizzato al premier Draghi una lettera annunciando la loro disponibilità ad accogliere siano gli stessi che si sono resi protagonisti durante la crisi siriana. Quando, spacciati per profughi, abbiamo visto invece arrivare a casa nostra unicamente immigrati dal Centrafrica, che nulla c’entravano con la Siria”.