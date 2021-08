La comunità filippina in Italia in aiuto del popolo afgano

in

Roma, 27 agosto 2021 – La comunità filippina, e in particolare i gruppi di Guardians Emigrant Pistoia e Montecatini Terme ha risposto positivamente all’appello di solidarietà nei confronti dei rifugiati afgani.

I volontari filippini, con le diverse organizzazioni, si sono impegnati immediatamente a raccogliere vestiti, scarpe, cibo e anche giocattoli per i bambini. Hanno avviato anche una raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità per gli “ospiti” della città.

