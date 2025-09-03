Nave Ong Aurora Sar sbarca a Lampedusa: sette dispersi durante la traversata

Roma, 3 settembre 2025 – La nave ong Aurora Sar, con a bordo 41 persone di diverse nazionalità — tra cui eritrei, etiopi, malesi e sudanesi — è approdata a Lampedusa, porto indicato dalle autorità per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia dei migranti.

Secondo i racconti dei sopravvissuti, durante la traversata nel Canale di Sicilia ben sette compagni di viaggio sarebbero caduti in mare a causa del mare agitato. Le testimonianze riferiscono che due persone sono finite in acqua già la prima notte, mentre altre cinque sono scomparse nel buio la notte successiva.

Il viaggio era partito il 27 agosto da Zuara, in Libia, dopo che ciascun migrante aveva pagato 800 euro per affrontare la pericolosa traversata su un gommone.

Tra i passeggeri, un uomo diabetico è stato trasferito al poliambulatorio dell’isola per accertamenti medici.

La vicenda riporta nuovamente all’attenzione il dramma delle rotte migratorie nel Mediterraneo, segnate da viaggi disperati, condizioni estreme e spesso da vite spezzate prima di raggiungere la salvezza.