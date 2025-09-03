Giubileo dei Migranti 2025: due giornate di incontro e condivisione a Roma

Il 4 e 5 ottobre 2025 – Roma ospiterà il Giubileo dei Migranti, un evento speciale inserito all’interno del Giubileo della Speranza 2025. Saranno due giornate dedicate all’incontro, alla preghiera e alla condivisione con rifugiati e richiedenti asilo, insieme a volontari, operatori e sostenitori.

Il programma prevede numerosi momenti di partecipazione comunitaria e spirituale, trasformando la Capitale in un luogo di accoglienza e di dialogo interculturale.

Le iscrizioni, inizialmente previste fino alla fine di agosto, sono state prorogate fino al 15 settembre 2025, offrendo così a un numero maggiore di persone la possibilità di partecipare a questo importante appuntamento.

Per partecipare occorre registrarsi sul sito ufficiale del Giubileo (https://register.iubilaeum2025.va/registration) e successivamente iscriversi all’evento tramite il portale dedicato (https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/giubileo-dei-migranti.html).

Ulteriori dettagli e FAQ sono disponibili alla pagina informativa del Giubileo (https://www.iubilaeum2025.va/it/Info-giubileo/faq.html).

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo: info2@iubilaeum2025.va.