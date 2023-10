Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa: arrivati 313 migranti

in

Roma, 13 ottobre 2023 – A Lampedusa si susseguono gli sbarchi: giovedì, ben 313 migranti sono sbarcate sull’isola, e tra loro, 44 minori non accompagnati. Nonostante gli sforzi delle autorità italiane, quindi, l’isola rimane un punto cruciale nella complessa crisi migratoria del Mediterraneo.

Migranti, nuovi arrivi a Lampedusa

L’ultimo sbarco, avvenuto in serata, ha visto approdare 105 persone, tra cui 3 donne e 5 minori. Questi migranti provengono da diverse parti del mondo, inclusi Siria, Bangladesh, Egitto e Pakistan. I sopravvissuti, una volta toccata la terraferma, hanno raccontato di essere partiti da Al Zawija, in Libia, e di aver pagato cifre sconcertanti, da 4.000 a 6.000 dollari a testa, per intraprendere questo pericoloso viaggio.

La guardia costiera italiana è intervenuta prontamente per il soccorso quando una piccola imbarcazione lunga 12 metri è stata avvistata al largo delle coste di Lampedusa. Al momento, quindi, nell’hotspot di Contrada Imbriacola sono ospitate 381 persone.

