Numerosi sbarchi di migranti a Lampedusa: oltre 1.100 persone in poco più di 24 ore

in

Roma, 19 giugno 2023 – Nelle ultime 24 ore si è verificata una massiccia ondata di sbarchi sull’isola di Lampedusa, con oltre 1.100 migranti che sono approdati sulle sue coste, sfruttando le condizioni meteo favorevoli. La situazione nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono attualmente ospitati circa 1.300 migranti, è diventata estremamente critica.

La Prefettura di Agrigento, in stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno, sta lavorando incessantemente per pianificare i trasferimenti dei migranti. È stato organizzato l’imbarco di 230 persone sul traghetto di linea, che arriverà a Porto Empedocle questa sera. Altri 200 migranti dovrebbero lasciare l’isola nella stessa serata, mentre altri 600 sono programmati per l’imbarco sulla nave Dattilo domani.

Tra la mezzanotte e le prime ore del mattino, si sono registrati ben 9 sbarchi con un totale di 560 persone arrivate. Questi si aggiungono ai 546 migranti giunti ieri, distribuiti in 14 sbarchi differenti. Un vero e proprio tour de force per gli uomini della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, che stanno facendo del loro meglio per gestire la situazione, mentre le segnalazioni continuano ad arrivare.

Sul molo Favaloro, sono approdati principalmente gruppi di una decina di migranti, ad eccezione di due grandi sbarchi che hanno portato rispettivamente 134 e 129 persone, tra cui donne e minori. Tra i migranti che sono stati condotti all’hotspot, vi sono anche 59 donne e 19 minori.