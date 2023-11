Nuovi sbarchi a Lampedusa: 286 migranti soccorsi e preoccupazione per un uomo caduto in mare

Roma, 7 novembre 2023 – Un nuovo gruppo di 286 migranti è giunto a Lampedusa tra la sera di ieri e l’alba di oggi. La traversata è stata segnata da alcune segnalazioni che indicano la caduta di un uomo in mare, generando preoccupazioni per la sua sorte.

Migranti, uomo disperso a largo di Lampedusa

Due dei sei gruppi, comprendenti rispettivamente 41 e 39 persone, sono stati localizzati a Punta Guitgia e Cala Creta dalle autorità locali e dai soccorritori della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. La barca utilizzata dai 41 migranti, provenienti da Siria, Sudan e Bangladesh, è stata ritrovata arenata sugli scogli. Nel caso del gruppo di 39 persone, composto da egiziani, pakistani e siriani, invece, la barca utilizzata è ancora dispersa in mare. Gli altri gruppi di migranti, con numeri variabili da un minimo di 33 a un massimo di 78 persone, poi, sono stati soccorsi mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni partite da diverse località in Libia, tra cui Zuara, Sabratha e Tagiura.

Ieri Lampedusa aveva già assistito a un altro sbarco di migranti, quando 49 sudanesi, partiti da Sfax in Tunisia, sono stati tratti in salvo da una motovedetta della Capitaneria e da un’unità svedese di Frontex, dopo essere rimasti bloccati su un gommone di 8 metri privo di motore.

La situazione nell’hotspot

La situazione nell’hotspot di Lampedusa è diventata sempre più complessa a causa dell’afflusso continuo di persone in cerca di sicurezza e di una vita migliore in Europa. Ieri, con i traghetti di linea diretti a Porto Empedocle, sono stati trasferiti complessivamente 575 migranti, ma i nuovi arrivi hanno nuovamente affollato la struttura. Al momento, infatti, ci sono 424 migranti ospiti nell’hotspot, tra cui 23 minori non accompagnati. In risposta a questa situazione, ulteriori 220 migranti saranno trasferiti oggi a Porto Empedocle, come stabilito dalla Prefettura di Agrigento.

Intanto, nel porto di Bari, è arrivata la nave di ricerca e soccorso Geo Barents di Medici Senza Frontiere. A bordo aveva 30 migranti provenienti dal Bangladesh. Sono tutti uomini, eccetto un minore non accompagnato. Le loro condizioni di salute sembrano essere buone, e sono attualmente in corso le operazioni di sbarco, mentre gli operatori sanitari forniscono le cure necessarie.

