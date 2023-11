Migranti. ‘L’accordo con l’Albania può diventare un modello per l’Ue’

Roma, 7 novembre 2023 – Il 6 novembre 2023, la premier italiana Giorgia Meloni ha annunciato un accordo tra l’Italia e l’Albania che secondo il governo potrebbe diventare un modello di collaborazione tra paesi dell’Unione Europea e paesi extra-UE per affrontare le sfide legate all’immigrazione. Secondo Meloni, questo accordo rafforza il partenariato strategico tra Italia e Albania e si propone di raggiungere tre obiettivi principali: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo coloro che hanno effettivamente diritto alla protezione internazionale.

Il primo obiettivo, ovvero contrastare il traffico di esseri umani, è per Meloni di fondamentale importanza per combattere le reti criminali che sfruttano la vulnerabilità dei migranti. Questo può contribuire a ridurre le tragedie in mare e le sofferenze dei migranti che cercano una vita migliore in Europa.

Il secondo obiettivo è la prevenzione dei flussi migratori irregolari. Questo implica una maggiore cooperazione tra i due paesi per monitorare e gestire i flussi migratori in modo più efficace. Una gestione più efficiente dei flussi migratori può contribuire a ridurre l’immigrazione illegale e garantire un sistema di asilo più equo ed efficiente secondo la premier.

Il terzo obiettivo, accogliere in Europa solo coloro che hanno effettivamente diritto alla protezione internazionale, è in linea con il principio di solidarietà dell’Unione Europea. Questo sottolinea l’importanza di identificare le persone che fuggono da situazioni di pericolo e che soddisfano i requisiti per l’asilo, consentendo loro di accedere in modo sicuro ed equo.

Tuttavia, c’è un’opposizione a questo accordo da parte di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Schlein sostiene che l’accordo sembra violare le norme del diritto internazionale e del diritto europeo.